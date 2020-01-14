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Второй мост через Обь в Югре позволит избежать приостановки движения транспорта

Планируется, что оба объекта будут работать одновременно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не планируют закрывать действующий мостовой переход через реку Обь около Сургута после ввода в эксплуатацию второго моста, оба объекта будут работать одновременно, разгружая грузопотоки. Это позволит без остановок двигаться транспорту на востоке региона, сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Иногда движение по нему на несколько часов в ночное время закрывают для регламентных работ.

"Они [мостовые переходы] всегда должны действовать одновременно. Наличие второго моста позволяет с большей вариативностью проводить технические работы и разгружать грузопотоки. Если будет необходимо он [действующий мост] может быть временно закрыт на какие-то работы", - сказал Гребешок.

По его словам, закрывать действующий мост на ремонт после ввода в эксплуатацию нового не планируется, несмотря на перегруженность в движении. "Это не обязательно, хотя перегруженность [в движении транспорта] на действующем мостовом переходе уже много лет имеется", - сказал он.

О втором мостовом переходе

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. По данным региональных властей, ожидается, что длина основного моста через реку Обь составит 1,6 км, протяженность дорожной части - почти 44 км.

Как сообщал ТАСС Гребешок, возвести второй мост планируется к 2024 году. По его словам, на проект, предположительно, потратят порядка 40 млрд рублей. Проектированием мостового перехода занимается генеральный проектировщик Крымского моста "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Все работы компания должна завершить до 20 декабря 2020 года.

По данным на сайте госзакупок, стоимость контракта превысит 280,1 млн рублей. Как сообщила в декабре 2019 года губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram, работы по строительству второго мостового перехода планируется начать в 2021 году, он станет частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард и формирующихся транспортных коридоров Арктика - Азия и Северного коридора.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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