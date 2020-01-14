Челябинские власти получают жалобы на зеленый снег

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января. /ТАСС/. Жители Челябинской области заявили в региональное Министерство экологии о снеге зеленого цвета, появившемся при въезде в областной центр со стороны Екатеринбурга. Специалисты министерства установили, что снег окрашен пылью из гранитного карьера, сообщил во вторник журналистам начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии региона Виталий Безруков.

"Многих челябинцев напугал "зеленый снег", появившийся при въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга. Специалисты экологического надзора Министерства экологии Челябинской области осмотрели данную территорию. Окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых. Угрозы для здоровья населения данная пыль не представляет", - сказал Безруков.

По словам чиновника, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия. Минэкологии разместит на месте передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха. Предприятие ждет проверка.