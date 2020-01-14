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Жители Челябинска пожаловались на воду ржавого цвета

В мэрии сообщили, что в ситуации разбирается специальная комиссия

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января. /ТАСС/. Коммунальщики в Челябинске разбираются в многочисленных жалобах жителей города на водопроводную воду ржавого цвета, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой городской администрации.

"Поступили многочисленные обращения челябинцев по поводу изменения цвета воды [в водопроводе]. <…> В ситуации сейчас разбирается специальная комиссия. По заявкам жителей по конкретным адресам на контрольные точки выезжает лаборатория, которая берет пробы воды для расширенного обследования", - говорится в сообщении.

Утверждается, что опасности для жителей изменившая цвет вода не несет.

В пресс-службе администрации города ТАСС сказали, что каких-либо других подробностей на текущий момент сообщить не могут.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

Теги
РоссияЧелябинская область
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