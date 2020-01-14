"Уральские авиалинии" перевезли более 9,5 млн пассажиров в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров, сообщается в официальной группе авиаперевозчика в соцсети "Вконтакте".

"9 616 908 - ровно столько пассажиров мы перевезли за прошлый год (+7% в сравнении с 2018-м)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы авиакомпании, всего самолеты "Уральских авиалиний" выполнили 63 865 рейсов.

Авиакомпания в 2019 году приобрела в операционный лизинг три самолета Airbus A320neo и один Airbus A321neo. "Уральские авиалинии" на условиях операционного лизинга эксплуатируют порядка 50 самолетов Airbus.

Перевозчик является одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2018 году компания перевезла более 9 млн пассажиров, на 13% больше показателя 2017 года.