На уральском предприятии по созданию двигателей для спутников сменился гендиректор

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности главы администрации Нижней Салды (Свердловская область) Елена Матвеева назначена генеральным директором Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш, входит в интегрированный холдинг ракетного двигателестроения под управлением НПО "Энергомаш"). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте "Энергомаша".

"Решением совета директоров АО "НИИМаш" 14 января 2020 года на должность генерального директора АО "НИИМаш" назначена Елена Владимировна Матвеева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Энергомаша" уточнили ТАСС, что бывший гендиректор НИИМаш Анатолий Долгих уволился с предприятия по собственному желанию.

Матвеева родилась в городе Нижняя Салда. Получила два высших образования - в 1991 году окончила Свердловский институт народного хозяйства по специальности "Экономика и социология труда", в 2015 году получила степень магистра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Из 28 лет трудового стажа 13 лет она посвятила работе на предприятии ракетно-космической отрасли.

В 2012 году Матвеева была избрана главой Нижней Салды с исполнением полномочий председателя городской думы. В 2016 году избрана главой городского округа с исполнением обязанностей главы администрации Нижней Салды.

АО "НИИмаш" является ведущим предприятием российской ракетно-космической отрасли в области создания и изготовления ракетных двигателей малой тяги для управления полетом космических аппаратов различного назначения. Ранее гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщал в интервью ТАСС, что НИИМаш к 2024 году создаст первый образец российского ракетного двигателя, работающего на экологически безопасном топливе.