{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Первые видеокамеры установили на мусорных площадках возле домов в Югре

Устройства появились для борьбы с нелегальным выбросом мусора со стороны компаний, а также вандализмом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Первые 20 контейнерных площадок возле жилых домов оборудованы видеокамерами для борьбы с нелегальным выбросом мусора и вандализмом в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами "Югра-Экология".

Как поясняли ранее ТАСС в "Югра-Экологии", многие компании в регионе не заключают договоры на вывоз ТКО и выбрасывают мусор в контейнеры возле многоквартирных жилых домов. Это ухудшает экологическую обстановку и не позволяет рассчитать нормативы накопления на одного жителя дома.

"В Югре впервые установлены видеокамеры возле контейнерных площадок. Они круглосуточно следят за самыми проблемными участками, где ранее неоднократно фиксировался выброс мусора компаниями в контейнеры возле многоквартирных жилых домов вместо заключения договора на вывоз ТКО. <…> Сейчас нарушения на данных площадках мы перестали фиксировать. Видеонаблюдение дисциплинирует организации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Югре на сегодняшний день оборудованы камерами видеонаблюдения 20 контейнерных площадок. "Большая часть из них - 15 - находится под наблюдением в Урае. Видеокамеры там установлены за счет средств местной администрации. "Югра-Экология" за свой счет установила пять камер: четыре в Ханты-Мансийске и одну Нефтеюганске", - уточнил он.

Он добавил, что камеры также помогают выявлять места, где быстро заполняются контейнеры, отследить своевременность вывоза мусора и защищать контейнеры от вандализма. "Наши диспетчеры в режиме онлайн следят за контейнерными площадками. Злостных нарушений порядка или сбоев в графике операторов по транспортированию ТКО пока не зафиксировано", - сказал представитель "Югра-Экология".

Заместитель директора департамента промышленности Югры Антон Алимов сообщил ТАСС, что в регионе в текущем году планируется продолжить установку видеокамер.

Вандализм прекратился

"Вандализма вообще не стало, учитывая, что до того как были установлены камеры фиксировались случаи, когда контейнеры сжигали", - рассказала ТАСС начальник управления по информационным технологиям и связи администрации Урая Светлана Осипова.

По ее словам, там, где сейчас стоят видеокамеры, мусор вывозится вовремя, юрлица перестали скидывать свои отходы в эти баки, а жильцы проявляют сознательность и выкидывают мусор в контейнеры, а не возле них.

Она уточнила, что оборудование было приобретено за счет частных инвестиций. "Видеокамеры были закуплены за счет инвестиций местной компании "Пип", с ней мы работаем по проекту "Безопасный город", а хранение видеозаписей идет за счет средств администрации Урая. В 2020 году мы планируем установить еще пять камер возле контейнеров. Больше их не нужно, поскольку камеры мы можем переставлять с тех участков, где уже благоприятная обстановка, на точки, требующие внимания", - сказала Осипова.

"Мусорная реформа"

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года. До 2024 года в регионе планируется построить пять межмуниципальных и семь локальных мусорных полигонов, а также 77 площадок временного накопления. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Суд оставил без рассмотрения иск компании Total к Антипинскому НПЗ на $13,9 млн
Нефтеперерабатывающий завод 30 декабря признали банкротом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС