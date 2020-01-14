Первые видеокамеры установили на мусорных площадках возле домов в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Первые 20 контейнерных площадок возле жилых домов оборудованы видеокамерами для борьбы с нелегальным выбросом мусора и вандализмом в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами "Югра-Экология".

Как поясняли ранее ТАСС в "Югра-Экологии", многие компании в регионе не заключают договоры на вывоз ТКО и выбрасывают мусор в контейнеры возле многоквартирных жилых домов. Это ухудшает экологическую обстановку и не позволяет рассчитать нормативы накопления на одного жителя дома.

"В Югре впервые установлены видеокамеры возле контейнерных площадок. Они круглосуточно следят за самыми проблемными участками, где ранее неоднократно фиксировался выброс мусора компаниями в контейнеры возле многоквартирных жилых домов вместо заключения договора на вывоз ТКО. <…> Сейчас нарушения на данных площадках мы перестали фиксировать. Видеонаблюдение дисциплинирует организации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Югре на сегодняшний день оборудованы камерами видеонаблюдения 20 контейнерных площадок. "Большая часть из них - 15 - находится под наблюдением в Урае. Видеокамеры там установлены за счет средств местной администрации. "Югра-Экология" за свой счет установила пять камер: четыре в Ханты-Мансийске и одну Нефтеюганске", - уточнил он.

Он добавил, что камеры также помогают выявлять места, где быстро заполняются контейнеры, отследить своевременность вывоза мусора и защищать контейнеры от вандализма. "Наши диспетчеры в режиме онлайн следят за контейнерными площадками. Злостных нарушений порядка или сбоев в графике операторов по транспортированию ТКО пока не зафиксировано", - сказал представитель "Югра-Экология".

Заместитель директора департамента промышленности Югры Антон Алимов сообщил ТАСС, что в регионе в текущем году планируется продолжить установку видеокамер.

Вандализм прекратился

"Вандализма вообще не стало, учитывая, что до того как были установлены камеры фиксировались случаи, когда контейнеры сжигали", - рассказала ТАСС начальник управления по информационным технологиям и связи администрации Урая Светлана Осипова.

По ее словам, там, где сейчас стоят видеокамеры, мусор вывозится вовремя, юрлица перестали скидывать свои отходы в эти баки, а жильцы проявляют сознательность и выкидывают мусор в контейнеры, а не возле них.

Она уточнила, что оборудование было приобретено за счет частных инвестиций. "Видеокамеры были закуплены за счет инвестиций местной компании "Пип", с ней мы работаем по проекту "Безопасный город", а хранение видеозаписей идет за счет средств администрации Урая. В 2020 году мы планируем установить еще пять камер возле контейнеров. Больше их не нужно, поскольку камеры мы можем переставлять с тех участков, где уже благоприятная обстановка, на точки, требующие внимания", - сказала Осипова.

"Мусорная реформа"

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года. До 2024 года в регионе планируется построить пять межмуниципальных и семь локальных мусорных полигонов, а также 77 площадок временного накопления. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.