У жительницы Екатеринбурга после отпуска в Европе подозревают корь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Случай подозрения на корь зафиксирован в Екатеринбурге. Предполагается, что женщина заболела в Европе во время путешествия, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Подозрение на корь действительно зафиксировано в Екатеринбурге. На подтверждение диагноза потребуется достаточно долгое время, порядка двух недель. Поскольку корь - это заразное заболевание, которое быстро распространяется среди непривитых людей, после того как был поставлен такой предварительный диагноз, начались профилактические мероприятия по месту жительства и месту работы заболевшего. Эти меры будут оправданы, если диагноз подтвердится", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, женщина могла заразиться корью в Европе, откуда недавно вернулась. "Буквально на днях женщина вернулась из Европы. Страны Европы, как известно, неблагополучны по кори. И то, что она была в Европе, является одним из факторов подозрения на корь", - добавили в пресс-службе.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.