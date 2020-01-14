Дом, который хотят снести под зал Свердловской филармонии, попал в программу капремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Дом, который планируется снести для строительства нового зала Свердловской филармонии, попал в программу капитального ремонта на 2020 год. Исключить дом из программы можно в случае, если в отношении него принято решение о сносе, однако соответствующая документация в управление ЖКХ не поступала, сообщили ТАСС во вторник в комитете ЖКХ администрации Екатеринбурга.

Новый зал филармонии, концепцию которого разработало архитектурное бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects, планируется построить в 2023 году, для этого необходимо снести прилегающий к существующему зданию филармонии жилой дом. Выкуп помещений растянулся на год, последняя квартира была выкуплена в конце 2019 года почти за 20 млн рублей. Во вторник на сайте администрации Екатеринбурга было размещено постановление, согласно которому дом попадает в программу капремонта на 2020 год.

"Дом по улице Карла Либкнехта, 40 включен в региональную программу капитального ремонта на 2020 год. На сегодняшний день документов, подтверждающих намерение собственников помещений в многоквартирном доме снести его, нет. <…> Если решение о сносе планируется принять позже, то собственник помещений может принять решение о переносе капремонта на более поздний срок", - сообщили в комитете.

О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии стало известно в конце 2017 года, новая площадка будет предназначена для проведения акустических концертов. Предполагается, что новое здание, которое планируется начать строить уже в 2020 году, и существующее будут составлять единый комплекс.