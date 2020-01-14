Суд оставил без рассмотрения иск компании Total к Антипинскому НПЗ на $13,9 млн

"Исковое заявление оставить без рассмотрения. Возвратить истцу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 тыс. рублей", - говорится в резолютивной части определения суда.

ТЮМЕНЬ, 14 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Тюменской области оставил без рассмотрения иск компании Total Oil Trading SA к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), который проходит процедуру банкротства, о взыскании с предприятия $13,9 млн, следует из данных электронной картотеки.

Согласно материалам, опубликованным в картотеке, основанием исковых требований положено комфортное письмо ответчика (Антипинского НПЗ - прим. ТАСС) "о принятии на себя обязательств по уплате вышеуказанной суммы ($13,9 млн, - прим. ТАСС) истцу в случае непоставки своей продукции".

18 мая 2019 года НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, обозначив сумму требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. 30 декабря Антипинский НПЗ признан банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.