Врачи передвижной поликлиники обследуют более 3,5 тыс. жителей удаленных поселений Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Специалисты передвижных медицинских комплексов проведут обследование более 3,5 тыс. жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) в рамках зимнего рейда. Об этом во вторник сообщил ТАСС главный врач регионального Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

Специализированные медицинские грузовые автомобили повышенной проходимости оснащены диагностическим, стоматологическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием. До удаленных поселков, где необходимо обследовать граждан, они двигаются по зимним автодорогам. Жителям этих поселений, среди которых представители коренных малочисленных народов Севера, добраться до стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и учреждений здравоохранения проблематично.

"Врачи передвижных медицинских комплексов планируют за зиму обследовать свыше 3,5 тыс. жителей 14 населенных пунктах Югры - Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов. Цель врачей - проведение ранней профилактики и диагностики заболеваний у взрослых и детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах", - сказал он.

По его словам, жителей будут обследовать врачи общей практики, хирург, рентгенолог, невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики. В передвижных комплексах жители, в частности, при необходимости смогут сдать анализы, сделать флюорографию, рентген, УЗИ, кардиограмму, пройти профилактические флюорографические и маммографические обследования.

Ташланов добавил, что работа медиков специализированных передвижных медицинских комплексов должна продлиться до 19 марта 2020 года, если их график не будет скорректирован из-за теплой весны и более раннего закрытия зимних автомобильных дорог.