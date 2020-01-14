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С жителей Курганской области собрали 2,5 млн рублей якобы на газификацию домов

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества против жительницы Кетовского района

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Полиция в Курганской области возбудила уголовное дело на жительницу Кетовского района по признакам мошенничества, женщина собрала с членов садоводческих товариществ региона около 2,5 млн рублей в счет оплаты газификации домов, но обещанные работы никто не выполнил, а средства были потрачены. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"По имеющейся информации, жительница Кетовского района <…> собрала с членов садоводческих товариществ денежные средства в счет оплаты на проведение работ по газификации, однако работы не выполнила, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Общий материальный ущерб <…> составил около 2,5 млн рублей. По данному факту следственными органами УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина завладела такой суммой с 2013 по 2015 год. Она являлась учредителем и председателем потребительского кооператива по газификации и похитила деньги жителей региона под предлогом оказания посреднических услуг. Уже установлено 65 потерпевших, среди них жители Кургана (товарищества "Виктория", "Полянка-2", "Оазис", а также села Барашково Варгашинского района), полиция устанавливает других пострадавших.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В пресс-службе отметили, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги
РоссияКурганская область
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