Суд обязал экс-директора шоу выплатить "Уральским пельменям" 870 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил апелляцию компании Сергея Нетиевского ООО "Фест Хенд медиа", которая должна выплатить творческому коллективу "Уральские пельмени" 870 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой "Фест Хенд медиа".

"Сегодня, 14 января, Мосгорсуд отклонил апелляцию компании Сергея Нетиевского ООО "Фест Хенд медиа", которая должна выплатить "Уральским пельменям" 870 тысяч. Иск касался первого выпуска программы "Уральские пельмени", которая вышла на экран в 2009 году под названием "Уральские пельмени - 16 лет вместе. Потому что гладиолус!" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания ООО "Фест Хенд медиа" не согласна с решением суда и будет подавать кассационную жалобу.

Весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Осенью 2016-го Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени".

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.