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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Все они доставлены в больницу
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© Сообщество во "ВКонтакте" "Инцидент Тюмень"

ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи. На данный момент они проходят обследование, устанавливается тяжесть полученных травм, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"После осмотра и оказания помощи в областную клиническую больницу №2 доставлены семь пациентов (все взрослые). Всего на месте происшествия дежурили три бригады медиков - врачебная и две фельдшерские. В настоящий момент все пострадавшие обследуются, устанавливается тяжесть полученных травм", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области ранее сообщили о шести пострадавших. По данным ведомства, столкнулись Ford Focus и маршрутный микроавтобус "Газель". Все пострадавшие находились в маршрутке. По данным пресс-службы, вызов поступил в 06:44 мск.

В новость были внесены изменения (8:29 мск) - уточняется количество пострадавших.

Теги
РоссияТюменская область
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На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном
Семь человек пострадали
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