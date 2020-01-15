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Суд арестовал мужчину, смертельно ранившего в голову школьника на Урале

Обвиняемый в августе 2019 года упражнялся в стрельбе из пневматической винтовки неподалеку от места, где играли дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) на два месяца арестовал мужчину, стрелявшего из пневматического ружья по банкам и смертельно ранившего ребенка, который 12 января умер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в среду.

14 января следователи СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений").

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"Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по 13 марта включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, ранивший ребенка мужчина в августе 2019 года упражнялся в стрельбе из пневматической винтовки неподалеку от места, где играли дети. После случившегося подозреваемый скрылся, но представители МВД оперативно его нашли и задержали - в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у мужчины две пневматические винтовки - ИЖ и Quattro Trigger.

Ранее мама ребенка сообщила местным СМИ, что обращалась для лечения мальчика в клиники Израиля, Германии и Индии, но получила отрицательный ответ. По ее словам, пуля находилась в голове мальчика. После инцидента восьмилетний ребенок был доставлен на вертолете в больницу в Екатеринбург, где несколько месяцев пролежал в коме, но так и не пришел в сознание. Свердловская область привлекала специалистов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии из Москвы для консультаций по лечению ребенка в формате телемедицины.

Теги
РоссияСвердловская область
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