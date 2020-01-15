Полиция не обнаружила опасных предметов в детсадах и школах Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Полиция завершила проверку анонимных сообщений об угрозах взрывов в образовательных и других учреждений Екатеринбурга, опасных предметов в них обнаружено не было. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в среду департамент образования администрации Екатеринбурга сообщал, что пропускной режим в школах и детских садах города усилили из-за сообщения о минировании образовательных учреждений. Также на время проверки приостановили работу Арбитражного суда Свердловской области.

"Проверочные мероприятия завершены, никаких опасных, либо подозрительных предметов не обнаружено. Учреждения, которые подверглись проверке, приступили к обычному режиму работы", - сказал Горелых.

Он добавил, что в связи с поступившими сообщениями проводится проверка.