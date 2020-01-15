{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске обжаловали банкротство жителя, повредившего Rolls-Royce в результате ДТП

В феврале 2016 года мужчина врезался в Rolls-Royce Челябинского электрометаллургического комбината, по решению суда он должен был выплатить свыше 2,7 млн рублей ущерба

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Юристы Челябинского электрометаллургического комбината подали апелляционную жалобу на решение арбитража, признавшего банкротом жителя Челябинска Владислава Кантемирова, который в 2016 году в результате ДТП повредил Rolls-Royce предприятия и должен был возместить свыше 2,7 млн рублей ущерба. Информация об этом содержится в электронной картотеке дел.

"Апелляционная жалоба подана АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" по банкротному делу, где ответчиком является Кантемиров Владислав Викторович", - указано в картотеке, при этом текст жалобы не опубликован.

В феврале 2016 года в Челябинске рабочий трубопрокатного завода Кантемиров, управляя автомобилем Lada, врезался в Rolls-Royce Челябинского электрометаллургического комбината. Ленинский районный суд постановил взыскать с Кантемирова 3,4 млн рублей. Позднее в апелляции сумму ущерба снизили до 3,022 млн рублей. После выплат на конец июля 2019 года она составила 2 млн 726 тыс. 74 рубля. В сентябре Арбитражный суд Челябинской области признал Кантемирова банкротом.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
В ОНФ объяснили отсутствие трансляций послания Путина на некоторых экранах на зданиях
В пресс-службе ОНФ сообщили, что эта инициатива реализовывалась на добровольной основе и некоторые компании не выполнили свои обещания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС