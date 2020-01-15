В Челябинске обжаловали банкротство жителя, повредившего Rolls-Royce в результате ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Юристы Челябинского электрометаллургического комбината подали апелляционную жалобу на решение арбитража, признавшего банкротом жителя Челябинска Владислава Кантемирова, который в 2016 году в результате ДТП повредил Rolls-Royce предприятия и должен был возместить свыше 2,7 млн рублей ущерба. Информация об этом содержится в электронной картотеке дел.

"Апелляционная жалоба подана АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" по банкротному делу, где ответчиком является Кантемиров Владислав Викторович", - указано в картотеке, при этом текст жалобы не опубликован.

В феврале 2016 года в Челябинске рабочий трубопрокатного завода Кантемиров, управляя автомобилем Lada, врезался в Rolls-Royce Челябинского электрометаллургического комбината. Ленинский районный суд постановил взыскать с Кантемирова 3,4 млн рублей. Позднее в апелляции сумму ущерба снизили до 3,022 млн рублей. После выплат на конец июля 2019 года она составила 2 млн 726 тыс. 74 рубля. В сентябре Арбитражный суд Челябинской области признал Кантемирова банкротом.