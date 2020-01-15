Механизм ГЧП позволил Югре создать 125 детских садов за пять лет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры смогли за пять лет возвести 125 детских садов благодаря механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в среду в ходе делового ужина "Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия" на Гайдаровском форуме в Москве.

"Мы довольно смело использовали и используем механизмы государственно-частного партнерства до введения на федеральном уровне закона о ГЧП. Он [закон] был у нас свой, региональный, несколько соглашений было заключено. На сегодня мы построили за пять лет 125 детских садов. Нам это удалось только потому, что более 30% из этого объема сделали не за счет капитальных муниципальных вложений, а на условиях элементов государственно-частного партнерства", - сказала она.

По ее словам, застройщик проектировал и строил, а власти у него выкупали объект. "И именно это позволило нам выполнить задачу, которую поставил президент - обеспечить на 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детском саду", - сказала Комарова.

При этом ранее на Гайдаровском форуме она обратила внимание на то, что механизмы ГЧП и концессионных соглашений не обеспечивают уровень чистоты, предусмотренный антимонопольных законодательством. "Мы говорим о ГЧП и концессионных соглашениях, но есть такая история как антимонопольное законодательство и службы, которые регулируют эти вопросы. Я хочу заметить, что все замечательные, привлекательные, характеризующие уровень доверия бизнеса, государства и муниципалитета механизмы, по сути не имеют той кристальной чистоты, как это требуется по антимонопольному законодательству", - отметила она, добавив, что торги или отбор партнеров недостаточно прозрачен, как это предусмотрено ФЗ-44 о госзакупках.

По данным региональных властей, в Югре еще в 2016 году удалось закрыть проблему очередей в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас активная работа ведется по обеспечению местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. За минувший год в автономном округе удалось создать свыше 1,5 тыс. мест для детей этой возрастной категории.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.