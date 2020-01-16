Задержанный по делу о пропаже двух подростков на Алтае покончил с собой

Предварительно, 7 января подросток и девушка ушли из дома в городе Новоалтайске. До настоящего времени их местонахождение не установлено. 13 января было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка и 18-летней девушки. Председатель СК поручил принять все возможные меры по активизации поисков.

БАРНАУЛ, 16 января. /ТАСС/. Мужчина, задержанный в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту пропажи девушки и подростка на Алтае, покончил с собой в отделе полиции. Проводится проверка по факту самоубийства, сообщили ТАСС в ГУ МВД в четверг.

"Руководителем ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена проверка по факту самоубийства задержанного в отделе полиции МВД России по Новоалтайску. Несколько дней назад задержанный был доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств его возможной причастности к особо тяжкому преступлению", - сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина во время нахождения в отделе попросился в туалет, где он и совершил самоубийство.

По данным ГУ МВД, была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, задержанный скончался. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в случае, если будет установлена вина сотрудников, по данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Поиски пропавших продолжаются. Ранее в ГУ МВД сообщали, что для розыска задействованы более 60 полицейских, снегоходы и квадрокоптер. Обследованы территории Новоалтайска, села Токарево, нескольких садоводств, поиски осложняет большое количество снега. Обследованы участки трассы от поселка Бажово до Белоярска, другие участки вдоль новосибирской трассы.