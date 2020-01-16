Военные восстановили головной танк колонны исторической техники для 9 мая в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Уральские военнослужащие завершили работы по реставрации танка Т-34-85, который возглавит колонну исторической техники на параде Дня Победы в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Военнослужащие ремонтно-восстановительных частей ЦВО, дислоцированных в Свердловской области, завершили восстановление силовой установки, ходовой части и движущихся механизмов танка Т-34-85. В ходе ремонта военнослужащие ЦВО перебрали двигатель, заменили в нем технические жидкости и провели первый запуск силовой установки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на завершающем этапе военные реставраторы восстановят покрытие и нанесут отличительные знаки военной эпохи. "В этом им в свободное от учебы время помогают воспитанники екатеринбургского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, попутно узнавая о героических подвигах воинов-танкистов в годы Великой Отечественной войны", - уточняется в сообщении.

Историческую механизированную колонну техники на параде Победы в Екатеринбурге возглавит средний танк Т-34-85 из состава 63-й Челябинской танковой бригады Уральского добровольческого корпуса, принимавший участие в освобождении Праги от войск немецкого фельдмаршала Фердинанда Шернера. Командиром легендарного танка был офицер-танкист Иван Гончаренко, первым вступивший в бой с немецкими захватчиками при освобождении Праги и прорыве через Манесов мост.

Танк с бортовым номером 1-24 имеет уникальную историю. Согласно историческим данным, боевая машина под командованием лейтенанта Ивана Гончаренко первой вошла в Прагу.

Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году и оснащен оружием и техникой, изготовленными трудящимися эвакуированных заводов в Свердловской, Челябинской и Молотовской областях (ныне - Пермский край).