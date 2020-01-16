Уральский авиазавод готов поставить самолеты для компании на Дальнем Востоке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) сообщил о готовности поставлять самолеты L-410 для нужд авиакомпании, которая должна быть создана для перевозок на Дальнем Востоке в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.

Президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. 16 января издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило, что такой перевозчик будет создан на базе дочерней компании "Аэрофлота" - "Авроры", для осуществления перелетов которой могут потребоваться самолеты L-410 производства УЗГА.

"Если они будут иметь потребность в таких самолетах, то, конечно, будем поставлять. "Аэрофлот" пока не связывался с нами по этому вопросу", - сказал Бадеха.

Он добавил, что на данный момент производственные мощности компании позволяют производить до 20 самолетов в год, однако, при необходимости, они могут быть увеличены.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. В декабре 2019 года газета "Известия" сообщила, что соответствующий вопрос рассматривают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех". А в ноябре прошлого года сообщалось, что в России может появиться лоукостер, специализирующийся именно на дальневосточном направлении.

О самолете и предприятии

L-410 - один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в чешском городе Куновице было построено более 1,1 тыс. машин различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР.

АО "Уральский завод гражданской авиации" - одно из крупнейших авиаремонтных и авиастроительных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения. На заводе производится модель L-410 - УВП Е20.