Машина с двумя несовершеннолетними девушками упала с моста в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль в Челябинске упал с моста в реку Миасс, в результате травмы получили находившиеся в машине мужчина и две несовершеннолетние девушки. Об этом говорится в сообщении, распространенном отделением пропаганды ГИБДД Челябинска.

"16 января в 02:50 (00:50 мск) в городе Челябинске на автодороге "Северный луч", на мосту через реку Миасс, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, совершил наезд на препятствия - бетонное ограждение и опору электропередач. После этого транспортное средство опрокинулось в реку. В результате ДТП травмы получили три человека: водитель - мужчина 1997 года рождения, а также девушки 15 и 16 лет", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту произошедшего проводится административное расследование.

В пресс-службе Горздрава ТАСС сообщили, что с места происшествия госпитализированы двое мужчин и две девушки. У всех черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.