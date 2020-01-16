Грузоподъемность ледовых переправ в Югре снизили из-за аномально теплой погоды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Грузоподъемность нескольких ледовых переправ на зимних автомобильных дорогах снижена в Ханты-Мансийском автономном округе из-за аномально теплой погоды в январе. Об этом сообщил в четверг журналистам директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

По данным регионального Гидромецтентра, в январе в регионе установилась теплая погода. Температура в течение суток составляет до минус 15 градусов. Днем теплеет до минус 3-5 градусов. 16 января днем температура воздуха составляет минус 6 градусов, ночью потеплеет до минус трех градусов. В пятницу в течение дня в регионе прогнозируется похолодание до 18-23 градусов.

"У нас немного аномальная [теплая] в этом году погода, поэтому нам пришлось несколько дней назад выйти с объявлением об ограничении грузоподъемности на некоторых ледовых переправах, и просим пользователей автомобильных дорог быть внимательными", - сказал Гребешок.

Он отметил, что при температуре воздуха от нуля до минус 8 градусов снежный накат на зимних дорогах не успевает формироваться из-за постоянной нагрузки от грузовых автомобилей. "Сейчас мы надеемся на благоприятный прогноз погоды. <…> При наступлении благоприятных погодных температур (холодов - прим. ТАСС), я думаю, что там, где были жалобы, все эти моменты будут устранены, и все-таки зимники будут приведены в то качество, к которому мы привыкли в Югре", - уточнил он.

Так, по данным на сайте администрации Нижневартовского района, грузоподъемность ледовой переправы в районе села Былино и деревни Вампугол снижена до 15 тонн.