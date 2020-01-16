Курганский аэропорт принял первый рейс из Ханты-Мансийска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair совершил свою первую посадку по рейсу Ханты-Мансийск - Курган. Борт приземлился с 29 пассажирами и уже отправился обратно, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В прошлом году во время рабочего визита в Курган руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил о необходимости увеличения числа направлений в аэропорту региона, в том числе для сохранения роста пассажиропотока и развития экономики субъекта, поскольку самолеты из Кургана летали лишь до Москвы. После этого два новых рейса авиакомпании UTair из Сургута и Ханты-Мансийска были субсидированы из бюджета.

"Самолет уже приземлился и отправился обратно. Прилетели в Курган 29 человек, отправились в Ханты-Мансийск - 54", - сказали в пресс-службе.

Ранее, 12 января, авиакомпания начала полеты сообщением Курган - Сургут, первым рейсом по этому направлению аэропорт принял в Кургане 45 пассажиров и отправил в Сургут 56, уточнили в пресс-службе губернатора региона.

Из Ханты-Мансийска в Курган самолеты будут летать по четвергам (вылет в 8:00 мск), а обратно в этот же день в 11:20 мск. Желающие отправиться из Сургута в Курган могут вылетать по четвергам и воскресеньям (в 14:30 мск), обратно - в те же дни (в 17:40 мск).

Аэропорт Курган - один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года здесь был завершен первый этап реконструкции, на него было затрачено порядка 2 млн рублей.