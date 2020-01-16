УрФУ планирует разместить клинику ядерной медицины в деревне Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует разместить клинику ядерной медицины в здании из наследия Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Клиника может появится в медучреждении, уже строящимся в деревне, сообщил в четверг журналистам первый проректор университета Сергей Кортов.

Циклотронный центр ядерной медицины УрФУ (ЦЦЯМ) был запущен в тестовом режиме в декабре 2018 года. Проект по созданию циклотронного центра площадью порядка 2,5 тыс. квадратных метров получил одобрение Главгосэкспертизы, что является необходимым условием завершения проекта.

"[Создание клиники ядерной медицины] - это, вообще-то говоря, довольно дорогостоящая и непростая история, поэтому пока мы не исключаем эту возможность, но отнесли ее, действительно, на период после 2023 года. В 2023 году, как известно, после Универсиады, университету будет передан комплекс зданий деревни Универсиады, и среди них есть клиника", - сказал Кортов, уточнив, что необходимо проверить, подойдет ли строящееся здание для работы с радиоактивными веществами.

По словам директора Циклотронного центра ядерной медицины УрФУ, при котором будет создана клиника, Сергея Бажукова, в клинике будут апробироваться современные методы лечения онкологических заболеваний. После апробации они могут выйти в "широкую медицинскую сеть", уточнил Бажуков. Сейчас директор планирует запуск Циклотронного центра и изготовление первой партии радиофармпрепаратов в 2020 году.

С помощью циклотрона ученые смогут получать более десятка изотопов, которые используются при производстве радиофармпрепаратов для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем центр будет координировать действия с научными организациями и промышленными предприятиями региона, в том числе с Институтом органического синтеза Уральского отделения РАН.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Ряд объектов, которые планируется построить в рамках подготовки к Универсиаде, будут переданы УрФУ.