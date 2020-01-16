Глава Югры сообщила, что кредиторы и акционеры стараются избежать банкротства Utair

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кредиторы и акционеры авиакомпании Utair делают все, для сохранения перевозчика от банкротства. Об этом сообщила ТАСС губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

Власти Югры владеют 38,8% акций Utair. Четыре контрагента АК Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Ранее суд отказал компаниям "Флеш лайт капитал", "Юган-Юнион кард", и "Интер" в признании авиакомпании банкротом в связи с уплатой им долга, заседания по искам "Гидпромэнергострой" еще не проводились.

"Мы все - кредиторы и акционеры делаем все необходимое, для того, чтобы сохранилась. <…> Это очень высокорискованный бизнес. Бизнес, который зависит от очень многих факторов и мировых рынков, в том числе на сырье, на топливо в данном случае", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли основания для банкротства Utair.

В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

Ситуация в Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году она перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.