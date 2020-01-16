{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Ягоду, выращенную в Югре, планируется продавать на площадке AliExpress

Для увеличения экспорта северной ягоды в регионе станут развивать ее плантационное разведение

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ягоду из Ханты-Мансийского автономного округа планируется продавать во всем мире, размещая предложения на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress и на платформе Epinduo. Об этом сообщила ТАСС губернатор Югры Наталья Комарова в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

"У нас редкие предложения, и на этом фоне они могут быть восприняты вне конкуренции, учитывая их уникальность. Поэтому мы сейчас работаем с китайскими сетями Epinduo, AliExpress. Если туда пойдет, то рынок большой. Сейчас мы обрабатываем в год всего 500 тыс. тонн сырья, нужно побольше", - сказала глава региона.

По ее словам, для увеличения экспорта северной ягоды регион намерен развивать ее плантационное разведение. "Я зацепилась за проект нашего предпринимателя по плантационному разведению ягоды и считаю его перспективным, потому что это не химиопроект, в дикой природе - морошка, ежевика. При всей редкости клюквы, голубики, брусники, эти ягоды еще более редкие", - пояснила Комарова.

Она добавила, что выходить на рынки Европы с предложением экспорта северной ягоды сложно, поскольку они защищены, к продукции много требований - от цены до санитарных, и существует конкуренция.

По информации региональных властей, в настоящее время в Югре глубокая переработка дикоросов составляет около 500 тонн в год. В 2019 году власти региона презентовали данную продукцию в Венгрии, Китае, Франции и Сербии.

Как сообщала ТАСС генеральный директор центра поддержки экспорта Югры Ирина Гайченцева, региональные производители смогут продавать свои товары через популярную китайскую платформу Epinduo. Соответствующее соглашение было подписано в июне 2019 года на VI российско-китайской "Экспо" в Харбине между представителями торговой площадки и фондом "Центр поддержки экспорта Югры". Epinduo - платформа продажи российских товаров в Китае, была создана совместно с Центром по сотрудничеству с Россией при ассоциации CODA при комитете реформ КНР и китайской корпорацией "Амур Сириус", запущена в 2016 году.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
Единороссы начнут сбор подписей для присвоения звания "Город трудовой доблести"
Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что список городов для присвоения этого звания составят к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС