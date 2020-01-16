Ягоду, выращенную в Югре, планируется продавать на площадке AliExpress

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ягоду из Ханты-Мансийского автономного округа планируется продавать во всем мире, размещая предложения на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress и на платформе Epinduo. Об этом сообщила ТАСС губернатор Югры Наталья Комарова в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

"У нас редкие предложения, и на этом фоне они могут быть восприняты вне конкуренции, учитывая их уникальность. Поэтому мы сейчас работаем с китайскими сетями Epinduo, AliExpress. Если туда пойдет, то рынок большой. Сейчас мы обрабатываем в год всего 500 тыс. тонн сырья, нужно побольше", - сказала глава региона.

По ее словам, для увеличения экспорта северной ягоды регион намерен развивать ее плантационное разведение. "Я зацепилась за проект нашего предпринимателя по плантационному разведению ягоды и считаю его перспективным, потому что это не химиопроект, в дикой природе - морошка, ежевика. При всей редкости клюквы, голубики, брусники, эти ягоды еще более редкие", - пояснила Комарова.

Она добавила, что выходить на рынки Европы с предложением экспорта северной ягоды сложно, поскольку они защищены, к продукции много требований - от цены до санитарных, и существует конкуренция.

По информации региональных властей, в настоящее время в Югре глубокая переработка дикоросов составляет около 500 тонн в год. В 2019 году власти региона презентовали данную продукцию в Венгрии, Китае, Франции и Сербии.

Как сообщала ТАСС генеральный директор центра поддержки экспорта Югры Ирина Гайченцева, региональные производители смогут продавать свои товары через популярную китайскую платформу Epinduo. Соответствующее соглашение было подписано в июне 2019 года на VI российско-китайской "Экспо" в Харбине между представителями торговой площадки и фондом "Центр поддержки экспорта Югры". Epinduo - платформа продажи российских товаров в Китае, была создана совместно с Центром по сотрудничеству с Россией при ассоциации CODA при комитете реформ КНР и китайской корпорацией "Амур Сириус", запущена в 2016 году.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.