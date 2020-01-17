Открытие центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланировано на 4 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланировано на 4 ноября 2020 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Строительные работы закончатся в апреле, потом нам понадобится время на то, чтобы развесить все техническое оборудование. Мы планируем 4 ноября открытие [центра "Эрмитаж-Урал]", - сказала Учайкина.

Ранее Министерство культуры РФ выделило на строительство центра порядка 200 млн рублей. Эти деньги направят на техническое оснащение объекта. В апреле 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в список входят системы обеспечения климата, оборудование для реставрации и хранения.

Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.