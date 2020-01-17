Свердловские власти проверяют сообщения о причастности постпреда региона к браконьерству

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области начали проверку по информации о подозрении в причастности к браконьерству постоянного представителя Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации Александра Овчарова. Об этом журналистам сообщил глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции в пятницу.

"Мы с этим разбираемся, [я] отправил туда департамент контроля, чтобы провели служебную проверку. Правоохранители разбираются. Дождемся официальных выводов, тогда и решения будем принимать", - сказал губернатор.