Свердловские власти проверяют сообщения о причастности постпреда региона к браконьерству

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области начали проверку по информации о подозрении в причастности к браконьерству постоянного представителя Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации Александра Овчарова. Об этом журналистам сообщил глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции в пятницу.
"Мы с этим разбираемся, [я] отправил туда департамент контроля, чтобы провели служебную проверку. Правоохранители разбираются. Дождемся официальных выводов, тогда и решения будем принимать", - сказал губернатор.
7 января пресс-служба ГУ МВД Московской области сообщила, что на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского района в Подмосковье по подозрению в причастности к браконьерству задержаны двое мужчин. Оружия и туш животных при осмотре автомобиля не нашли, но позже на территории охотхозяйства была обнаружена туша, предположительно, косули. Мужчин отвезли в отдел полиции для разбирательства, по данному факту начали проверку, их причастность к незаконной охоте устанавливается. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что одним из них, предположительно, является Александр Овчаров.
В свою очередь пресс-служба представительства Свердловской области сообщила, что полиция не проводила задержание, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, к административной и иной ответственности Овчаров не привлекался.