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Свердловские предприятия выполнили гособоронзаказ по стратегическим направлениям

В Союзе предприятий оборонных отраслей промышленности региона при этом отметили, что "есть рабочие моменты, которые в рамках мероприятий, согласованных с Министерством обороны, решаются"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ на 2019 год в Свердловской области по стратегически важным направлениям выполнен, сообщил ТАСС генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.

"Гособоронзаказ в целом выполнен. Предприятия корпораций ВКО "Алмаз-Антей", "Ростех", "Росатом", КТРВ, "Роскосмос" свои обязательства выполнили. Есть рабочие моменты, которые в рамках мероприятий, согласованных с Министерством обороны, решаются. В целом это не повлияло на стратегически важные для государства задачи", - сказал он.

Щелоков пояснил, что в рамках долговременных контрактов по процедурам согласования с государственными заказчиками возможны корректировки в условиях подписанных ранее соглашений по межзаводским контрактам.

Он подчеркнул, что предприятия ОПК Свердловской области участвуют в разработках большинства новых видов вооружений и военной техники, о которых шла речь на заседании коллегии Министерства обороны 24 декабря 2019 года.

Теги
РоссияСвердловская область
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