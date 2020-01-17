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Ледовый городок в Екатеринбурге временно закрыли из-за обвала ледяного ограждения

В мэрии пояснили, что инцидент связан с теплой погодой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Ледовый городок Екатеринбурга будет закрыт до утра 18 января в связи с обвалом участка ограждения из-за потепления. Нахождение на объекте стало небезопасным, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города.

В Екатеринбурге в пятницу плюс один градус тепла. Ранее главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко сообщала ТАСС, что в январе в Свердловской области зафиксирована аномально теплая, нехарактерная для этого периода погода.

"Специалисты ввели постоянный мониторинг, в ходе очередного обхода по контролю состояния увидели, что нахождение посетителей небезопасно. <…> Факт падения небольшого участка ограждения возле сцены [на площади 1905 года] подтвердили, пострадавших нет. Ледовый городок закрыт, ведутся ремонтные работы; до 08:00 (мск) завтрашнего дня", - сказали в пресс-службе, уточнив, что инцидент связан с повышением температуры.

Отмечается, что решение приняла администрация городка в целях безопасности посетителей.

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РоссияСвердловская область
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