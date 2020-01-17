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В Екатеринбурге синоптики зафиксировали 17 января температурный рекорд

В городе зарегистрировали температуру воздуха плюс 1,4 градуса, что выше прежнего рекорда 2007 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. В Екатеринбурге суточный максимум температуры воздуха 17 января превысил прежний рекорд, отмеченный в этот день в 2007 году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее главный синоптик управления Галина Шепоренко сообщала ТАСС, что в январе в Свердловской области зафиксирована аномально теплая, нехарактерная для этого периода погода.

"Сегодня, 17 января, метеостанция Екатеринбурга зарегистрировала суточный максимум температуры - плюс 1,4 градуса, что выше прежнего рекорда, отмеченного в этот день в 2007 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столь теплая погода связана с устойчивым поступлением воздушных масс с Атлантики. "Обширный циклон с центром в прибрежных водах Баренцева моря - Новой Земли - очень глубок, устойчив и долгое время определяет погоду большей части Европы, Урала и Западной Сибири. Мощная воронка циклона в своей южной части с большой скоростью подхватывает воздух Атлантики, гонит его на восток, и тот, промчавшись несколько тысяч километров и не успев остыть над сушей, достигает Уральского региона", - уточнили в пресс-службе.

При этом синоптики добавляют, что в ближайшие дни произойдет небольшое понижение температуры, и оттепели прекратятся, не возобновившись и на следующей неделе. Тем не менее, по словам пресс-службы, температура воздуха все равно будет превышать климатические значения.

"В последней десятидневке месяца предполагается изменение атмосферной циркуляции, что приведет к укреплению зимы: станет морознее, увеличится вероятность снегопадов", - предупредили в управлении.

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РоссияСвердловская область
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