На Урале отреставрируют старинный особняк, где останавливался Колчак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Старинный двухэтажный камерный особняк конца XIX века в центре Екатеринбурга (расположен на площади 1905 года) - усадьба купца Степана Тупикова, где останавливался Александр Колчак - будет отреставрирован. На ремонт фасада и кровли памятника архитектуры из резервного фонда правительства Свердловской области выделили около 40 млн рублей, сообщила корреспонденту ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина.

"[Будут отремонтированы] крыша, фасад. Все выделено, из резервного фонда губернатора [Свердловской] области. Там порядка 40 млн, которые будут потрачены. Деньги на счете уже есть, заниматься будет Центр охраны памятников под нашим чутким контролем", - сказала она, не уточнив сроки проведения работ, но отметив, что ремонт начнется оперативно после получения необходимых разрешений.

При этом она отметила, что объем работы может быть увеличен, если в результате конкурсных процедур удастся сэкономить средства.

Об особняке

Особняк был построен в 1890 году по проекту архитектора Юлия Дютеля. После смерти хозяина - купца Степана Тупикова - дом переходил от "красных" к "белым", здесь проводились многочисленные собрания, ночевали солдаты, останавливался Колчак. Позже в здании располагались конторы и учреждения госорганов, а в 1920-е годы был надстроен второй этаж. Из-за итоговой эклектики специалисты оценили дом как памятник истории и культуры второй половины XIX века. Здесь также когда-то располагались редакции журнала "Следопыт" и газеты "На смену! ", общество книголюбов и отделение Союза журналистов.

В восьмидесятых годах прошлого столетия он перешел в пользование Свердловского отделения Союза театральных деятелей. Сейчас он носит название Дом актера, это открытая сценическая площадка региона для реализации различных творческих идей и задумок членов союза. При этом Дом актера собирает не только театральную общественность города и области, но и любителей театрального искусства - на площадке проходят различные творческие программы.