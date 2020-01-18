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Самолет компании UTair вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за срабатывания датчика топлива

Посадка прошла в штатном режиме

ТАСС, 18 января. Самолет авиакомпании UTair, следовавший из Екатеринбурга в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за срабатывания датчика топливомера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в субботу.

"На рейсе Екатеринбург - Сургут сработал датчик топливомера и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что авиакомпания приготовит резервный борт.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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