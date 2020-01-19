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В Миассе из больницы уволили пьяного врача

Главврач городской больницы №3 также принес извинения пациентке, которую должен был принять доктор

ТАСС, 19 января. Руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача, который находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Главврач принес извинения пациентке, которую должен был принять доктор, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.

"Действительно, в 18:30 в четверг вечером [врач] находился в рабочем помещении, в халате <...> Служебную проверку провели, на утро уже докладная на него была написана и, собственно, в пятницу [он] уже был уволен, не пришел на работу. Главврач городской больницы с пациенткой связался, извинился за больницу, весь инцидент на этом был исчерпан. Запись появилась буквально на днях, после того, как врач был уволен", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияЧелябинская область
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