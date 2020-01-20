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В Тюмени ликвидировали пожар на складе с макулатурой

Его площадь составила 1 тыс. кв. м

ТАСС, 20 января. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в ночь с 19 на 20 января на складе макулатуры в Тюмени. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ГУ МЧС по Тюменской области.

"В 04:55 мск пожар ликвидирован. Было горение кровли одноэтажного склада на площади 1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались 68 человек личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС.

Здание склада находится на окраине города, жилых домом в непосредственной близости нет.

Теги
РоссияТюменская область
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