В Тюмени ликвидировали пожар на складе с макулатурой

ТАСС, 20 января. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в ночь с 19 на 20 января на складе макулатуры в Тюмени. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ГУ МЧС по Тюменской области.

"В 04:55 мск пожар ликвидирован. Было горение кровли одноэтажного склада на площади 1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались 68 человек личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС.

Здание склада находится на окраине города, жилых домом в непосредственной близости нет.