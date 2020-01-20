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Суд отказал в аресте экс-главы курганского города, подозреваемого в хищении 1,7 млн рублей

Об аресте на два месяца экс-мэра города Щучье Владимира Тамахина ходатайствовал следователь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Курганский городской суд не стал применять меру пресечения в виде ареста в отношении экс-главы города Щучье Курганской области Владимира Тамахина, подозреваемого в хищении из бюджета в общей сложности более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"В суде в заключении под стражу [Владимира Тамахина] отказали. Мера будет избрана, но позже", - сообщили в пресс-службе, в суде при этом уточнили, что об аресте подозреваемого на два месяца ходатайствовал следователь.

По версии следствия, 700 тыс. рублей Тамахин похитил с 2016 по 2018 год, оформляя незаконные приказы о собственном премировании, а более 1 млн рублей с 2017 по 2018 год - оформляя в соучастии с заинтересованным лицом фиктивные договоры об оказании услуг и последующей их оплаты. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 и частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере и мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Тамахину 53 года, он покинул пост главы города в 2018 году.

Теги
РоссияКурганская область
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