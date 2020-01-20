СК: ущерб природе от действий экс-главы Тобольского района составил 2,3 млрд рублей

ТАСС, 20 января. Ущерб природе от действий экс-главы Тобольского района Юрия Батта, который подозревается в превышении должностных полномочий, оценивается в 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

17 января источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что у экс-чиновника прошли обыски, было возбуждено уголовное дело. Батту 54 года, он являлся главой Тобольского района с 16 сентября 2010 года, был переизбран на пост 1 ноября 2017-го, но покинул его по собственному желанию 14 января 2020 года.

"В отношении бывшего главы Тобольского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления". В результате действий был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. метров, чем был причинен ущерб в размере около 2,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В управлении добавили, что весной 2018 года бывший глава района подписал два распоряжения о разрешении коммерческой организации на использование земель особо охраняемой природной территории - "Абалакского природно-исторического комплекса" для складирования добытого песка. После проведенных работ коммерческой организацией были нарушены технологии добычи и складирования песка, также по участку ездила техника, что запрещено.

Следователями регионального управления СК РФ бывший глава Тобольского муниципального района подозревается в превышении должностных полномочий. "В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, собирание доказательственной базы", - отметили в пресс-службе.