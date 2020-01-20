Обвиняемый в ДТП на Ямале, где погибли полицейские, был в состоянии алкогольного опьянения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Водитель, нарушивший правила дорожного движения и допустивший ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в результате чего погибли три человека, среди которых было двое полицейских, на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по ЯНАО в понедельник.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО, авария произошла 18 января на 986-м км автодороги Сургут - Салехард. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате столкновения погибли три человека, еще трое пострадали. Среди погибших были двое сотрудников полиции УМВД России по городу Губкинскому. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведения следственных мероприятий установлено и подтверждено, что водитель Mazda находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водителю предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения").