В рамках культурной программы ИННОПРОМа пройдет показ фильмов Феллини

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Показ фильмов итальянского режиссера Федерико Феллини пройдет в Екатеринбурге в рамках культурной программы международной промышленной выставки ИННОПРОМ в июле этого года. Об этом говорится в материалах, распространенных в понедельник департаментом информационной политики Свердловской области.

"В рамках культурной программы XI Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, запланирован показ фильмов итальянского режиссера Федерико Феллини, со дня рождения которого сегодня исполняется 100 лет", - говорится в сообщении.