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В рамках культурной программы ИННОПРОМа пройдет показ фильмов Феллини

В ходе выставки итальянская сторона также планирует тематические лекции, дегустацию итальянской кухни, показ мод, выставку работ итальянских художников, организацию экспозиции промышленного дизайна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Показ фильмов итальянского режиссера Федерико Феллини пройдет в Екатеринбурге в рамках культурной программы международной промышленной выставки ИННОПРОМ в июле этого года. Об этом говорится в материалах, распространенных в понедельник департаментом информационной политики Свердловской области.

"В рамках культурной программы XI Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, запланирован показ фильмов итальянского режиссера Федерико Феллини, со дня рождения которого сегодня исполняется 100 лет", - говорится в сообщении.

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По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области совместно с итальянской стороной, а также администрация Екатеринбурга разрабатывают мероприятия культурной программы, уточняется в материалах департамента информационной политики.

"Итальянская сторона планирует презентационные и музыкальные мероприятия, тематические лекции, дегустацию итальянской кухни, показ мод, выставку работ итальянских художников, организацию экспозиции промышленного дизайна и другие интересные проекты. Мероприятия пройдут на разных площадках города и будут доступны для всех, кто интересуется итальянской культурой и традициями", - приводятся в сообщении слова министра международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова.

Впервые в качестве страны-партнера выставочного проекта выступит государство Евросоюза, отмечается в сообщении департамента информационной политики.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге 7-10 июля и, как ожидается, привлечет 48 тыс. участников.

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ИталияРоссияСвердловская область
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