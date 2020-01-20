В Челябинской области прогнозируют неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Челябинский гидрометцентр предупредил о возникновении неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий (НМУ) первой степени в городах области: Челябинске, Коркино и Карабаше. Предприятия должны снизить выбросы в атмосферу, сообщил журналистам начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии региона Виталий Безруков.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).

"Челябинский гидрометцентр предупредил, что с 22:00 (20:00 мск) 20 января до 19:00 (17:00 мск) 21 января в Челябинске, Коркино и Карабаше будут НМУ 1 степени. Предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Специалисты [областного] Минэкологии совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой проведут контрольно-надзорные мероприятия", - сказал Безруков.

По его словам, в Челябинске будут работать две передвижные лаборатории Министерства экологии, а также 11 стационарных постов мониторинга.