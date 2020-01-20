Архивные документы о Павле Бажове обнародуют на Урале к 75-летию Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уникальные архивные документы 1946 года об уральском писателе Павле Бажове обнародуют в апреле в Свердловской области. Они рассказывают о Бажове как о кандидате и депутате и войдут в экспозицию передвижной выставки о первых послевоенных выборах, которую готовит избирательная комиссия региона, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

Ранее Центральная избирательная комиссия России выступила с инициативой провести общероссийскую выставку, посвященную первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР. Экспозиция будет выставлена в Москве. Но полную версию уральского архива жители Свердловской области смогут увидеть в передвижной выставке облизбиркома - для нее уже собрано около сотни архивных документов.

"Редкие архивные документы о первых послевоенных выборах 1946 года собирают в избирательной комиссии Свердловской области - здесь будет организована передвижная экспозиция к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Это наш совместный с управлением архивами области проект. <…> Мы нашли просто уникальные экспонаты о кандидате, а потом депутате Павле Бажове. Его все знают как великого русского писателя, некоторые слышали о его политической активности, но мало кто знаком с этой частью биографии Бажова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в архивах сохранились протокол голосования, агитационные материалы и заметки в прессе, копия депутатского билета писателя, его фотографии в день выборов, с коллегами по работе в Верховном Совете.

"Мы планируем закончить подготовку своей экспозиции в апреле. Сейчас идет активная работа по копированию, фотографированию и сканированию документов из областных архивов, архива ФСБ. Участвуют в этой работе на местах и наши территориальные комиссии - мы хотим показать историю о первых послевоенных выборах на Среднем Урале максимально полно, в деталях, охватив многие районы Свердловской области", - передает пресс-служба слова председателя регионального избиркома Владимира Русинова.

В ведомстве отмечают, что также для выставки подготовят блок по материалам регионального управления ФСБ. "В подборке спецсообщения КГБ о хулиганских действиях на участках, оперативно-чекистских мероприятиях и политических настроениях среди населения Свердловской области в связи с предстоящими выборами в Верховный Совет СССР", - уточнили в пресс-службе.