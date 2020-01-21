Уральские вузы надеются на увеличение числа бюджетных мест на IT-направлениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Спрос от предприятий на специалистов с цифровыми компетенциями требует увеличения числа бюджетных мест в вузах на IT-направления, сообщил во вторник ТАСС председатель Совета ректоров вузов Свердловской области, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. Вузы Уральского федерального округа хотели бы увеличить количество бюджетных мест на IT-направлениях минимум на четверть.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Вместе с этим президент призвал российских ученых и инженеров совершить прорыв в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях.

"Увеличение числа бюджетных мест в вузах России должно позитивно сказаться на развитии регионов. <…> В первую очередь, увеличения числа бюджетных мест потребуют направления подготовки, связанные с цифровыми компетенциями. Это не только IT-направления, но и другие образовательные программы, способствующие цифровой трансформации в самых разных отраслях экономики. Эта сфера сейчас больше других нуждается в квалифицированных специалистах, особенно в регионах", - сказал Кокшаров.

В пресс-службе вуза отметили, что Уральский федеральный университет, который является крупнейшим в Уральском федеральном округе, хотел бы увеличить количество бюджетных мест на IT-направления подготовки вдвое.

Нехватка специалистов и большой спрос

Специалисты в IT-области являются основным запросом от регионального бизнеса и крупного производства, отметили ТАСС в Курганском государственном университете (КГУ). "Мы надеемся на увеличение бюджетных мест по приоритетным для нашего вуза направлениям. Речь прежде всего идет о подготовке кадров, в которых остро нуждаются предприятия и организации Курганской области - инженеры, специалисты в IT, сегодня это основной запрос регионального бизнеса и крупного производства. Кроме того, важнейшим для нас остается направление подготовки педагогических кадров для общеобразовательных школ", - сказала ТАСС первый проректор КГУ Софья Щербич.

Необходимость увеличения бюджетных мест на четверть на технические направления, связанные с IT-компетенциями, отметили и в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ). "Особый дефицит наблюдается в отрасли технических специалистов, которые обладают не только инженерными компетенциями, но и знаниями, к примеру, IT-технологий. Свердловская область находится в лидерах по внедрению интеллектуальных систем в агропромышленный комплекс, и мы, безусловно, заинтересованы развиваться и дальше", - сказала ТАСС ректор вуза Ольга Лоретц, отметив, что вуз ждет увеличения на направления подготовки, связанные с агроинженерией и электрооборудованием.

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) отметили, что больше всего бюджетных мест в вузе выделено на направления "Строительство", "Нефтегазовое дело", "Геология" и "Техносферная безопасность". "Эти направления традиционно являются популярнейшими среди абитуриентов, но это совсем не означает, что направления, которые пользуются меньшим спросом, не востребованы у работодателей, напротив", - приводят в пресс-службе вуза слова руководителя приемной комиссии Василия Шитого. Количество бюджетных мест, уточнил Шитый, формируется из потребностей рынка труда. "Следовательно, чем больше бюджетных мест, тем больше востребованы выпускники этих направлений", - сказал он.

Вузы готовы к увеличению числа студентов

В учебных заведениях отметили, что необходимые площадки и ресурсы для обеспечения образовательного процесса в регионах имеются. "Вуз обладает необходимыми учебными площадями, общежитиями и высококвалифицированным преподавательским составом, у нас есть потенциал, и рост числа бюджетных мест стал бы мощным положительным импульсом для развития университета", - сказала ТАСС первый проректор КГУ.

Начальник аналитического отдела управления по профессиональной ориентации Тюменского государственного университета Анастасия Губайдулина отметила, что в вузе разработана специальная программа обновления инфраструктуры, "решаются вопросы кадрового развития за счет привлечения ведущих российских и иностранных специалистов, преподавателей, наращивания научных, педагогических и инновационных компетенций работников".