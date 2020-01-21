Югорский лесопромышленный холдинг планирует выйти на рынок Австралии в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. АО "Югорский лесопромышленный холдинг" впервые планирует начать поставки продукции деревообработки в Австралию в 2020 году. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

"Мы сегодня выходим на новые рынки. Это рынок Австралии. С Австралией будет заключается контракт и будет поставляться брус ЛВЛ (материал, изготовленный по технологии склейки нескольких слов шпона хвойных пород - прим. ТАСС) , - сказал он.

По его словам, продукция требует особого подхода и обработки. "Была проведена соответствующая настройка оборудования специалистами, и теперь она соответствует стандартам, которые необходимы для Австралии", - уточнил замгубернатора.

Как пояснил Забозлаев ТАСС, пробная поставка продукции будет осуществлена в мае 2020 года. "В мае 2020 года планируется пробная поставка продукции деревообработки Югорского лесопромышленного холдинга в Австралию. Точный ее объем сейчас прорабатывается. Это первый выход компании на данный рынок", - сказал он.

Предприятие является участником рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России, занимается лесозаготовкой, производством и реализацией пиломатериалов, древесно-стружечных плит, на котором трудится более 1 тыс. человек. Общий объем инвестиций компании в производственную деятельность с момента образования в 2003 году превысил 4,2 млрд рублей.