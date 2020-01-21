Отреставрированные танки времен войны откроют торжественное построение 9 мая в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Отреставрированные Челябинским тракторным заводом (ЧТЗ, в составе группы "Уралвагонзавод" входит в Ростех) легендарные советские танки Т-34 и ИС-3 и самоходка ИСУ-152 откроют торжественное построение в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет на центральной площади Челябинска 9 мая 2020 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь предприятия Анастасия Магнитова.

Челябинск в годы войны внес колоссальный вклад в Победу. Танки выпускали на Челябинском тракторном заводе, который в то время назывался Челябинским Кировским заводом.

"Челябинский тракторный завод на 9 мая выделит три отреставрированные машины. Танк Т-34 будет открывать торжественное построение [на площади Революции в Челябинске]. Также примут участие самоходная установка ИСУ-152 и танк ИС-3. Завод бережно сохраняет машины в исправном состоянии и на ходу", - сказала собеседница агентства.

Они пройдут по площади с символикой 100-летия танковой промышленности. "Это событие в нашей стране будет широко отмечаться в 2020 году. Особый акцент в праздновании будет сделан на истории легендарного Челябинского тракторного завода, который вписал город Челябинск в летопись России под гордым именем Танкоград, и на истории других предприятий региона", - отметила Магнитова.

По данным пресс-службы завода, за годы войны в Челябинске выпускались тринадцать моделей танков и самоходных артиллерийских установок. Всего было изготовлено 18 тыс. боевых машин, 48,5 тыс. танковых двигателей, 85 тыс. комплектов топливной аппаратуры, 17,5 млн заготовок боеприпасов, выполнено множество других оборонных заказов.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним. Производство танков на заводе завершилось в 1986 году, изготовление двигателей для них продолжается и сейчас.

О технике

Танк Т-34 стал самым массовым в годы войны, проявил себя как один из лучших танков. Для его производства конструкторы и технологи ежедневно трудились по 12 часов и более, многие неделями не покидали завод. Изготовление деталей и узлов в цехах завода началось еще завершения подготовки производства.

Тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 была спроектирована и создана в максимально короткий срок - за 25 дней. 25 января 1943 года в цехах Челябинского Кировского завода собрали первую СУ-152 на шасси танка КВ-1С. Впоследствии использовались шасси танка ИС, из-за чего в названии появилась буква "И". Пушка самоходки 152-го калибра с легкостью пробивала броню немецких "тигров" и "пантер", за это она получила второе неофициальное название - "Зверобой".

ИС-3 был запущен в производство в 1945 году, стал один из самых мощных и наименее уязвимых тяжелых танков своего времени. За совокупность огневых, технических и тактических качеств ИС-3 называли "машина прорыва" или еще лаконичнее - "Победа". В 1945 году ИС-3 принял участие в параде Победы в Германии.