"Экстрасенсы" выманили у жительницы Югры 1,5 млн рублей, угрожая наслать порчу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) отдала 1,5 млн рублей неизвестным, угрожавшим наслать порчу на ее родственников. Сотрудники полиции ищут подозреваемых, сообщается на сайте регионального управления МВД во вторник.

По данным полиции, жительница Нефтеюганска несколько месяцев назад нашла в интернете сайт, предлагающий услуги экстрасенсов. Заинтересовавшись предложениями так называемых ясновидящих, женщина решилась позвонить по указанному номеру и попросила проконсультировать ее.

"Аферисты убедили доверчивую горожанку, что на ней находится сильнейшая порча, для проведения обряда по "очистке" злоумышленники потребовали денежные средства. Женщина выполнила поставленные условия и перевела на указанный ими счет 485 тыс. рублей. Позднее аферисты перезвонили женщине и потребовали произвести оплату еще раз, после отказа от "ясновидящих" поступила угроза переадресовать проклятие на всех родственников заявительницы. Испугавшись, женщина осуществила очередной перевод", - говорится в сообщении.

В общей сложности потерпевшая осуществила четыре перевода на общую сумму 1,5 млн рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.