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На Ямале задержали браконьеров с тушами убитых оленей

Инцидент произошел в Надымском государственном природном заповеднике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Браконьеры с тремя тушами диких оленей, убитых на территории Надымского государственного природного заповедника Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), задержаны в Надымском районе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региональной прокуратуры во вторник.

"В Надымском районе задержаны два снегохода с тушами убитых диких оленей на территории Надымского государственного природного заповедника. В ходе осмотра места происшествия у двух жителей города Надыма обнаружены три разделанных туши дикого северного оленя. Однако в соответствии с распоряжением правительства ЯНАО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 01.08.2015 по 01.08.2020 запрещена промысловая, любительская и спортивная охота на дикого северного оленя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба"). "Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры, органу дознания даны письменные указания", - уточнили в пресс-службе.

Надымский государственный природный заповедник расположен на территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Около половины площади заповедника занимают лесные массивы. Фауна позвоночных насчитывает около 200 видов. Из видов, занесенных в Красные книги России, Ямало-Ненецкого автономного округа и список Международного союза по охране природы, на территории заповедника встречаются: астрагал холодный, живородящая ящерица, выдра, росомаха, орлан-белохвост, сапсан, кречет, беркут, скопа, филин, серый сорокопут, гуменник, пискулька, серый журавль, краснозобая казарка, малый (тундряной) лебедь, обыкновенный турпан.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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