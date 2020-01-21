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На Ямале арестовали обвиняемого в ДТП, где погибли полицейские

Авария произошла 18 января, всего погибли три человека, еще трое пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Водитель, нарушивший правила дорожного движения и допустивший ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в результате чего погибли три человека, среди которых было двое полицейских, заключен под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО во вторник.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО, авария произошла 18 января на 986-м км автодороги Сургут - Салехард. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате столкновения погибли три человека, еще трое пострадали. Среди погибших были двое сотрудников полиции УМВД России по городу Губкинскому. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Да, он [обвиняемый] помещен под стражу", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, водителю предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения").

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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