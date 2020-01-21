Югра предоставила все земельные участки для строительства завода "Северстали" и Tenaris

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Власти Югры предоставили земельные участки под строительство на территории Сургутского района российской "Северсталью" и итальянской Tenaris совместного предприятия по выпуску нефтяных сварных труб, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры.

"Земля для завода уже предоставлена, и по завершении разработки проектно-сметной документации совместное предприятие будет готово к началу строительства", - сказал собеседник агентства.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, замгубернатора региона Алексей Забозлаев подчеркнул, что на территории Сургутского района проходит очень много трубопроводов, поэтому решение вопроса по выдерживанию охранных зон потребовало много усилий как от правительств автономного округа и муниципальных властей, так и от компании.

"Компания "Северсталь" приступила к изготовлению проектно-сметной документации, и к концу года предприятие приступит к строительству завода по изготовлению металлоконструкций. Все процедурные вопросы, которые были у нас по предоставлению земельных участков, уже завершены", - сказал Забозлаев.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пояснил ТАСС важность строительства завода для муниципалитета. По его словам, новый завод даст 500 рабочих мест и поступления в бюджеты муниципалитета и субъекта за пять лет в размере порядка 6 млрд рублей. "Вот две цифры, которые говорят сами за себя", - добавил он.

О совместном предприятии

По итогам первого Форума северных муниципалитетов, прошедшем в октябре 2019 года в Сургутском районе ХМАО-Югры, было подписано соглашение по строительству российской "Северсталью" и итальянской Tenaris совместного предприятия по выпуску нефтяных сварных труб на территории Сургутского района.

"Северсталь" объявила о создании СП с Tenaris по выпуску сварных труб нефтяного сортамента в Сургуте в феврале прошлого года, в мае Еврокомиссия (ЕК) одобрила создание российско-итальянского СП. Оно построит и будет управлять заводом по производству и поставкам отдельных видов труб и продукции для нефтяной и газовой инфраструктуры в России и на территории СНГ. Мощность завода составит 300 тыс. тонн труб в год, объем инвестиций в него - 240 млн долларов.