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Доход Свердловской области на депозитах в 2019 году увеличился в 4,5 раза

В Минфине региона считают, что увеличение обусловлено грамотной политикой в части финансирования расходов под фактическую потребность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Свердловская область за счет финансирования расходов под фактическую потребность в 2019 году заработала 567,5 млн рублей на процентах по банковским депозитам в 2019 году, что в 4,5 раза больше показателя 2018 года, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве финансов региона.

"Поступление доходов в региональный бюджет от размещения средств на банковских депозитах по итогу 2019 года составило 567,5 миллиона рублей при средней ставке 7,24% годовых. В 2018 году данный показатель составил 126 млн рублей", - пояснили в Минфине, добавив, что такое увеличение обусловлено грамотной политикой в части финансирования расходов под фактическую потребность.

В 2019 году средства областного бюджета размещались на депозитах 15 кредитных организаций, средний срок размещения составил 11 дней, уточняется в информации, размещенной на сайте регионального Минфина. Безопасность и сохранность общественных финансов обеспечивается, в том числе, серьезными требованиями к кредитным организациям, с которыми заключаются генеральные соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.

Теги
РоссияСвердловская область
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