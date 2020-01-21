Югра намерена снизить ставку по льготным займам для промпредприятий с 5 до 3%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) намерено снизить процентную ставку по льготным займам, предоставляемым Фондом развития Югры промышленным предприятиям, с 5% до 3%. Соответствующий вопрос планируется обсудить с депутатами окружной думы, заявил заместитель главы региона Алексей Забозлаев.

"В прошлом году существенно была снижена ключевая ставка Центробанка, есть запрос от бизнеса на снижение ставки по займам. И мы прорабатываем вопрос снижения ставки с 5 до 3% годовых. Этот вопрос нам нужно обсудить с депутатами окружной думы", - приводятся слова Забозлаева в сообщении пресс-службы Фонда развития Югры.

В 2019 году Фондом развития Югры с участием федеральных средств профинансировано шесть инвестиционных проектов на общую сумму более 900 млн рублей. Средства федерального фонда составили 626,8 млн рублей, регионального фонда 283,4 млн рублей, с объемом частных инвестиций на срок реализации данных проектов в размере 1,8 млрд рублей. "Сегодня мы выстроили прямой диалог с общественностью и бизнесом, итогом которого становится эффективный подход к внедрению новых и изменению действующих мер государственной поддержки, так в 2019 году по запросу бизнеса мы снизили порог для подачи заявки на получение субсидий на развитие производства со 100 до 20 млн рублей", - добавил Забозлаев.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель отметил, что помимо этого организация готова также оказывать поддержку в структурировании бизнес-планов, доведению их до необходимых требований. "Кроме снижения порога для подачи заявки на получение субсидий на развитие производства, мы также расширили линейку возможностей получения льготного финансирования, к примеру, для пищевой и некоторых других отраслей, чего нет на федеральном уровне", - уточнил Генкель.

По данным фонда, портфель инвестиционных проектов содержит 29 проектов с общим объемом инвестиций почти 82 млрд рублей, направленных на развитие приоритетных для ХМАО отраслей обрабатывающей промышленности. Всего на софинансирование проектов планируется направить 1,8 млрд рублей путем предоставления льготных займов Фондом развития Югры и субсидий в рамках государственной программы "Развитие промышленности и туризма".

Всего в Югре предприятиям обрабатывающей промышленности доступно более 70 мер поддержки (37 по федеральным программам, 34 меры по региональным).